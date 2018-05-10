Наставник СК «Дніпро-1» порівняв свою команду з «Манчестер Сіті»

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Дмитро Михайленко. Фото СК «Дніпро-1»

Дмитро Михайленко побачив спільні риси у грі цих двох команд

Дмитро Михайленко заявив, що його команда грає у Другій лізі, як «Манчестер Сіті» в англійській прем’єр-лізі.

Головний тренер СК «Дніпро-1» додав, що йому подобаються команди, що домінують у своїх чемпіонатах.

«Манчестер Сіті», зрозуміло, це, мабуть, зараз команда, яка показує один із кращих футболів. Той же «Наполі». Я не буду робити заявку на оригінальність, мені подобаються ті команди, які домінують у своїх лігах. Це сучасний футбол, але потрібно до цього тягнутись», - зауважив він.

«У Другій лізі, маючи Кравченка та Логінова, можливо так грати. Ми так і граємо. Мати 60-70% володіння нашій команді не важко», - сказав Михайленко FootballHub.

Нагадаємо, клуб уже пробився в Першу лігу.

Зауважимо, що з'явилася інформація, що Суркіси готові продати ФК «Динамо».

Джерело: Футбол 24