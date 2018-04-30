Наставника «Чорноморця» визнано найкращим тренером 29-го туру Прем'єр-ліги України
- Сьогодні, 17:21
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Розсилка
Костянтин Фролов
Вперше майже за рік «Чорноморець» забив більше одного м’яча за гру в гостях
Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру української Прем’єр-Ліги
Лауреат 29-го ігрового дня – головний тренер «Чорноморця» Костянтин Фролов, інформує офіційний сайт організації.
Його підопічні вперше в сезоні (після двох мінімальних поразок та нічиєї) здолали «Сталь» та покинули останнє місце.
Це була перша ще із вересня виїзна перемога одеситів у чемпіонаті.
Вперше майже за рік «Чорноморець» забив більше одного м’яча за гру в гостях в УПЛ.
У квітні вони виступають безкомпромісно, але нестабільно (+2=0–2). Зате зуміли покинути останнє місце й навіть дещо відірватися від конкурентів, яких обіграли в очному протистоянні.
Середній бал Фролова склав 4,6.