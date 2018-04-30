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    Наставника «Чорноморця» визнано найкращим тренером 29-го туру Прем'єр-ліги України

    Вперше майже за рік «Чорноморець» забив більше одного м’яча за гру в гостях
    Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру української Прем’єр-Ліги Лауреат 29-го ігрового дня – головний тренер «Чорноморця» Костянтин Фролов, інформує офіційний сайт організації. Його підопічні вперше в сезоні (після двох мінімальних поразок та нічиєї) здолали
    • Сьогодні, 17:21
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    Костянтин Фролов
    Костянтин Фролов

    Вперше майже за рік «Чорноморець» забив більше одного м’яча за гру в гостях

    Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру української Прем’єр-Ліги

    Лауреат 29-го ігрового дня – головний тренер «Чорноморця» Костянтин Фролов, інформує офіційний сайт організації.

    Його підопічні вперше в сезоні (після двох мінімальних поразок та нічиєї) здолали «Сталь» та покинули останнє місце.

    Це була перша ще із вересня виїзна перемога одеситів у чемпіонаті.

    Вперше майже за рік «Чорноморець» забив більше одного м’яча за гру в гостях в УПЛ.

    У квітні вони виступають безкомпромісно, але нестабільно (+2=0–2). Зате зуміли покинути останнє місце й навіть дещо відірватися від конкурентів, яких обіграли в очному протистоянні.

    Середній бал Фролова склав 4,6.
    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Прем'єр Ліга «Сталь» ФК Чорноморець
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