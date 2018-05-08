Наставника «Маріуполя» визнано найкращим тренером 30-го туру Прем'єр-ліги України
- Сьогодні, 16:52
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Олександр Бабич
Його підопічні в дебютному сезоні після повернення в УПЛ дісталися до п’ятірки найкращих
Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки чергового туру української Прем’єр-Ліги
Лауреат 30-го ігрового дня – головний тренер «Маріуполя» Олександр Бабич, інформує офіційний сайт організації.
Його підопічні в дебютному сезоні після повернення в УПЛ дісталися до п’ятірки найкращих та змогли безпосередньо втрутитися в чемпіонську інтригу, досягнувши нічиєї (1:1) у матчі з «Динамо» на виїзді.
Поки що ігрова форма маріупольців не надто стабільна – це перша нічия після двох поспіль поразок.
Але потрібно розуміти, що команда – новачок УПЛ грає в незвичному для себе особливо насиченому змагальному графіку горішньої шістки.
Середній бал Бабича склав 4,6.