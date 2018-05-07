Найкращим гравцем 30 туру Прем'єр-ліги України визнано півзахисника «Шахтаря»

Бразилець забив вирішальний м'яч у поєдинку проти «Зорі»

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 30 туру чемпіонату. До складу експертної ради увійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Артур Валерко, Віктор Грачов, Олександр Сопко,.