Найкращим гравцем 30 туру Прем'єр-ліги України визнано півзахисника «Шахтаря»
- Сьогодні, 11:27
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Тайсон. Фото: ФК Шахтар
Бразилець забив вирішальний м'яч у поєдинку проти «Зорі»
Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 30 туру чемпіонату.
До складу експертної ради увійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Артур Валерко, Віктор Грачов, Олександр Сопко,.
За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник «Шахтаря» Тайсон, який у матчі із «Зорею» забив вирішальний м’яч.
У підсумку «Шахтар» переграв «Зорю» та відірвався від «Динамо» на п'ять очок.
Тайсон — найкращий гравець 30 туру Чемпіонату УПЛ!https://t.co/igFndzBwR5 pic.twitter.com/1BH9roCe2E— UPL (Ukraine) (@upl_official) 7 мая 2018 г.