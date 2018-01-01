Настільки рано після зимової перерви футбольний чемпіонат України ще не починався

У минулому році першість навесні стартувала 25 лютого, а цього – 16-го

Регулярний сезон у вітчизняній Прем'єр-лізі з футболу відновиться 16 лютого поєдинком донецького «Шахтаря» й одеського «Чорноморця». 15 лютого «Динамо» на виїзді проведе матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти грецького АЕКа, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. Це буде один із найбільш ранніх



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Фото ФК «Шахтар»

У минулому році першість навесні стартувала 25 лютого, а цього – 16-го

Регулярний сезон у вітчизняній Прем'єр-лізі з футболу відновиться 16 лютого поєдинком донецького «Шахтаря» й одеського «Чорноморця».

15 лютого «Динамо» на виїзді проведе матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти грецького АЕКа, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Це буде один із найбільш ранніх офіційних поєдинків українських команд у єврокубках.

Раніше весняну частину сезону вони розпочинали тільки у 2013 році, коли «Шахтар» 13 лютого приймав дортмундську «Боруссію» у межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а також у 2007-му, коли «гірники», теж на своєму полі, зустрічалися 14 лютого з французьким «Нансі» у розіграші Кубка УЄФА.

А от поєдинки Прем'єр-ліги так рано (16 лютого, коли «Шахтар» і «Чорноморець» зіграють на стадіоні «Металіст») ще взагалі не поновлювалися.

До нинішнього сезону пальму першості «утримував» минулий рік, коли матчі 19-го туру в елітному дивізіоні розпочалися 25 лютого.

Найпізніше ж офіційні зустрічі на внутрішній арені поновлювалися у 2000 році – 18 березня.