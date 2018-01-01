Наступним суперником українця Дерев'янченка стане непереможений екс-чемпіон світу

Зустріч Дерев'янченко - Андраде могла відбутися ще у грудні 2017 року

Офіційний претендент на титул IBF в середній вазі Сергій Дерев'янченко (11-0, 9 КО) 28 квітня 2018 року зустрітися з колишнім чемпіон світу Деметріусом Андраде (25-0, 16 КО). Бій українця і американця відбудеться в рамках вечора боксу в Брукліні (Нью-Йорк), головною подією якого стане поєдинок Деніела Джейкобса. Суперник британця поки невідомий,