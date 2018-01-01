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    Наступним суперником українця Дерев'янченка стане непереможений екс-чемпіон світу

    Зустріч Дерев'янченко - Андраде могла відбутися ще у грудні 2017 року
    Офіційний претендент на титул IBF в середній вазі Сергій Дерев'янченко (11-0, 9 КО) 28 квітня 2018 року зустрітися з колишнім чемпіон світу Деметріусом Андраде (25-0, 16 КО). Бій українця і американця відбудеться в рамках вечора боксу в Брукліні (Нью-Йорк), головною подією якого стане поєдинок Деніела Джейкобса. Суперник британця поки невідомий,
    • Вчора, 22:37
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    Сергій Дерев'янченко. Фото: RingSide24
    Сергій Дерев'янченко. Фото: RingSide24

    Зустріч Дерев'янченко - Андраде могла відбутися ще у грудні 2017 року

    Офіційний претендент на титул IBF в середній вазі Сергій Дерев'янченко (11-0, 9 КО) 28 квітня 2018 року зустрітися з колишнім чемпіон світу Деметріусом Андраде (25-0, 16 КО).

    Бій українця і американця відбудеться в рамках вечора боксу в Брукліні (Нью-Йорк), головною подією якого стане поєдинок Деніела Джейкобса. Суперник британця поки невідомий, повідомляє Boxingnews24.

    Зустріч Дерев'янченко - Андраде могла відбутися ще 16-го грудня минулого року, але тоді угода по бою зірвалася.

    Нагадаємо, раніше бій між українським боксером Дерев'янченком та американцем Джонсоном був скасованим.

    бокс IBF
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