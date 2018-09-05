Наталя Жукова виступає на шаховому турнірі у Грузії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Chess-News

А Гальперін і Салах стартували на молодіжному чемпіонаті світу з шахів

У вівторок, 4 вересня, у Туреччині стартував чемпіонат світу з шахів серед юнаків і дівчат віком до 20-ти років.

Україну представляють Платон Гальперін та Надія Салах.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації шахів України.

Водночас, у Цинандалі стартував жіночий рапід-турнір на честь відомих грузинських шахісток Лейли Джавахішвілі та Бели Хотенашвілі.

Змагаються дев’ять грузинок (щоправда, дві представляють Іспанію та Францію), а також українка Наталя Жукова.

Жукова – дворазова чемпіонка Європи (2000, 2015), віце-чемпіонка світу з бліцу (2012).

У складі жіночої збірної України вона ставала переможницею шахової олімпіади (2006), переможницею командного чемпіонату світу в Астані (2013) і переможницею командного чемпіонату Європи у Варшаві (2013).

Наталя також є заслуженим майстром спорту України.