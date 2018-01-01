Найбільш високооплачуваний футболіст світу перейде у новий клуб
- Сьогодні, 10:18
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Карлос Тевес. Фото: Getty Images
Офіційне оголошення про угоду очікується протягом найближчих двох днів
Аргентинський нападник Карлос Тевес незабаром знову стане гравцем «Бока Хуніорс».
Карлос Тевес вже прибув у Буенос-Айрес та завітав на тренувальну базу «Бока Хуніорс», інформує офіційний сайт клубу.
«Я приїхав з бажанням навчатись та покращувати свої вміння. Що означає «повернувся»? Я нікуди й не йшов», – сказав Тевес.
Повідомляється, що аргентинець підпише контракт з «Бока Хуніорс» наступного тижня, після чого він буде представлений офіційно.
Нагадаємо, що останнім клубом Тевеса був китайський «Шанхай Шеньхуа».
За інформацією goal.com., Тевес отримував у китайському клубі 615 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.