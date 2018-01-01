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    Найбільш високооплачуваний футболіст світу перейде у новий клуб

    Офіційне оголошення про угоду очікується протягом найближчих двох днів
    Аргентинський нападник Карлос Тевес незабаром знову стане гравцем «Бока Хуніорс». Карлос Тевес вже прибув у Буенос-Айрес та завітав на тренувальну базу «Бока Хуніорс», інформує офіційний сайт клубу. «Я приїхав з бажанням навчатись та покращувати свої вміння. Що означає «повернувся»? Я нікуди й не
    • Сьогодні, 10:18
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    Карлос Тевес. Фото: Getty Images
    Карлос Тевес. Фото: Getty Images

    Офіційне оголошення про угоду очікується протягом найближчих двох днів

    Аргентинський нападник Карлос Тевес незабаром знову стане гравцем «Бока Хуніорс».

    Карлос Тевес вже прибув у Буенос-Айрес та завітав на тренувальну базу «Бока Хуніорс», інформує офіційний сайт клубу.

    «Я приїхав з бажанням навчатись та покращувати свої вміння. Що означає «повернувся»? Я нікуди й не йшов», – сказав Тевес.

    Повідомляється, що аргентинець підпише контракт з «Бока Хуніорс» наступного тижня, після чого він буде представлений офіційно.

    Нагадаємо, що останнім клубом Тевеса був китайський «Шанхай Шеньхуа».

    За інформацією goal.com., Тевес отримував у китайському клубі 615 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

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