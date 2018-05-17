Найближчі товариські матчі збірної України з футболу були перенесені

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А доля зустрічі з Албанією взагалі залишається у підвішеному стані

Контрольний поєдинок проти Албанії збірна України проведе 3 червня, але подробиці щодо цієї гри поки уточнюються.

Підготовку до контрольних матчів з Марокко й Албанією збірна України розпочинає 23 травня у Харкові.

Перший спаринг, з четвертою командою Африки у рейтингу ФІФА, «синьо-жовті» проведуть 31-го числа у швейцарській Женеві, хоча спочатку ця гра планувалася на 30-те, стверджує zbirna.com.

У зв'язку з цим, перенесений і контрольний поєдинок з албанцями – він відбудеться не 2-го, а 3 червня. Де саме й о котрій годині, поки невідомо.

До матчу залишилося менше 20-ти днів, а переговори ще тривають, зазначає джерело.

Видання припускає, що суть питання полягає у певних фінансових умовах. Швидше за все, ця гра теж пройде на території Швейцарії.

Нагадаємо, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко оприлюднив список футболістів, які готуватимуться до вказаних спарингів.

Туди увійшли захисник «Шахтаря» Микола Матвієнко, який зламав ніс, півзахисник «Динамо» Віталій Буяльський, який перед збором національної команди планує злітати на консультацію до закордонних лікарів, а також Руслан Маліновський, який, можливо, приїде у розташування «синьо-жовтих» з невеликим запізненням.