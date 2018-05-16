Маліновський може суттєво запізнитися у збірну через матчі чемпіонату Бельгії

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Руслан Маліновський (зліва)

Остання зустріч «Генка» може відбутися 27 травня, а збір починається 23-го

Існує ймовірність, що Руслан Маліновський прибуде до табору національної команди набагато пізніше більшості своїх партнерів.

Півзахисник збірної України точно пропустить матч свого «Генка» у заключному турі чемпіонської пульки першості Бельгії.

Команда українського футболіста на виїзді зустрічатиметься з «Андерлехтом» (20 травня, 19:00 за київським часом).

Причина – дискваліфікація через перебір жовтих карток.

Втім, розслаблятися Руслану не варто. Якщо його команда утримає п'ятий рядок у турнірній таблиці, «Генку» належить фінальний матч плей-офф за право потрапляння у Лігу Європи-2018/19.

Наразі клуб випереджає «Шарлеруа», який іде шостим, на два очки.

Суперником «Генка» стане або «Локерен», або «Зюльте-Варегем», які оскаржать це право 23 травня.

Уже згадана зустріч за право зіграти у Лізі Європи намічена на 27 травня, а це означає, що за вищевказаного розкладу, Руслан прибуде у розташування національної команди не раніше 28-го числа.

Нагадаємо, що збір хлопці Андрія Шевченка повинні почати 23 травня.

Джерело: zbirna.com