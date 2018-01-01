Найдорожчий гравець в історії «Барселони» повернувся в стрій

20-річний Усман Дембеле перебрався в «Барселону» влітку з «Боруссії» Дортмунд

«Барселона» на своєму офіційному сайті підтвердила, що вінгер Усман Дембеле повністю відновився після травми і знову готовий грати. Медики каталонців дали Дембеле зелене світло на участь в офіційних матчах, а це означає, що 4 січня він зможе допомогти команді в кубковому матчі з «Сельтою». На думку Marca, ймовірність



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Усман Дембеле. Фото: ФК Барселона

20-річний Усман Дембеле перебрався в «Барселону» влітку з «Боруссії» Дортмунд

«Барселона» на своєму офіційному сайті підтвердила, що вінгер Усман Дембеле повністю відновився після травми і знову готовий грати.

Медики каталонців дали Дембеле зелене світло на участь в офіційних матчах, а це означає, що 4 січня він зможе допомогти команді в кубковому матчі з «Сельтою».

На думку Marca, ймовірність виходу француза в основі «Барси» на найближчу гру дорівнює нулю, але він може вийти на заміну і відіграти 10-15 хвилин.

20-річний Усман Дембеле перебрався в «Барсу» влітку з «Боруссії» Дортмунд за рекордні для клубу 105 мільйонів євро, але вже у вересні порвав сухожилля м'яза лівого стегна і був прооперований.

Що цікаво, в його відсутність «Барса» видала відмінний відрізок, впевнено вигравши групу в Лізі чемпіонів, а також зміцнившись на вершині Прімери після 17-ти турів.

Джерело: sportarena.com