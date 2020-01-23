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    Найкращі моменти ігрового тижня в баскетбольній Суперлізі (відео)

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    Іван Ткаченко з &laquo;Черкаських Мавп&raquo; став автором одного з найкращих моментів - Найкращі моменти ігрового тижня в баскетбольній Суперлізі (відео)
    Іван Ткаченко з «Черкаських Мавп» став автором одного з найкращих моментів
    ФБУ

    Найяскравіші моменти матчів чемпіонату України 16-19 січня

    У Суперлізі Парі-Матч 16-19 січня відбулися поєдинки регулярного чемпіонату.

    Зокрема у головному матчі тижня «Київ-Баскет» переміг вдома «Дніпро» – 97:92.

    «Одеса» також вдома перемогла чинних чемпіонів з «Хіміка» – 74:68.

    Попереду в регулярному чемпіонаті «Дніпро» - 13 перемог у 17-ти поєдинках. Другим іде «Прометей» - 12/18. На третьому місці «Хімік» - 11/17.

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    баскетбол Федерація баскетболу України
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