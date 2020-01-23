Найкращі моменти ігрового тижня в баскетбольній Суперлізі (відео)
Іван Ткаченко з «Черкаських Мавп» став автором одного з найкращих моментів
ФБУ
Найяскравіші моменти матчів чемпіонату України 16-19 січня
У Суперлізі Парі-Матч 16-19 січня відбулися поєдинки регулярного чемпіонату.
Зокрема у головному матчі тижня «Київ-Баскет» переміг вдома «Дніпро» – 97:92.
«Одеса» також вдома перемогла чинних чемпіонів з «Хіміка» – 74:68.
Попереду в регулярному чемпіонаті «Дніпро» - 13 перемог у 17-ти поєдинках. Другим іде «Прометей» - 12/18. На третьому місці «Хімік» - 11/17.