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    Найкращі моменти матчів баскетбольної Суперліги 10-14 жовтня (відео)

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    Клим Артамонов з Одеси став співавтором одного з топ-моментів тижня - Найкращі моменти матчів баскетбольної Суперліги 10-14 жовтня (відео)
    Клим Артамонов з Одеси став співавтором одного з топ-моментів тижня
    ФБУ

    Набирає обертів новий сезон чемпіонату України з баскетболу

    У баскетбольній Суперлізі серед команд чоловіків набирає обертів новий сезон.

    У Харкові, Одесі, Южному та Дніпрі 10-14 жовтня відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

    Лідерство в чемпіонаті захопив дебютант «Прометей» з Кам’янського, який переміг у всіх чотирьох поєдинках на старті. У останньому матчі «Прометей» переміг на виїзді чинного володаря Кубка та Суперкубка України «Дніпро».

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