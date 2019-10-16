Найкращі моменти матчів баскетбольної Суперліги 10-14 жовтня (відео)
Клим Артамонов з Одеси став співавтором одного з топ-моментів тижня
ФБУ
Набирає обертів новий сезон чемпіонату України з баскетболу
У баскетбольній Суперлізі серед команд чоловіків набирає обертів новий сезон.
У Харкові, Одесі, Южному та Дніпрі 10-14 жовтня відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Лідерство в чемпіонаті захопив дебютант «Прометей» з Кам’янського, який переміг у всіх чотирьох поєдинках на старті. У останньому матчі «Прометей» переміг на виїзді чинного володаря Кубка та Суперкубка України «Дніпро».