Найкращі переможні баззер-бітери сезону в НБА (відео)



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У НБА тривають матчі першого раунду плей-оф

Команди НБА зіграли матчі регулярного чемпіонату. Наразі триває стадія першого раунду плей-оф.

Цього сезону в найсильнішій баскетбольній лізі світу виступали одразу два українці. Центровий збірної України Олексій Лень виступав за Атланту. Його команда не пробилася в плей-оф та завершила сезон.

Захисник нашої національної команди Святослав Михайлюк починав сезон у складі Лейкерс, який у лютому обміняв українця в Детройт. Команда Михайлюка ще бореться в плей-оф, та для нашого гравця сезон дочасно завершився через пошкодження.

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