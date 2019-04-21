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    Найкращі переможні баззер-бітери сезону в НБА (відео)

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    НБА - Найкращі переможні баззер-бітери сезону в НБА (відео)
    НБА
    Yahoo!Sports

    У НБА тривають матчі першого раунду плей-оф

    Команди НБА зіграли матчі регулярного чемпіонату. Наразі триває стадія першого раунду плей-оф.

    Цього сезону в найсильнішій баскетбольній лізі світу виступали одразу два українці. Центровий збірної України Олексій Лень виступав за Атланту. Його команда не пробилася в плей-оф та завершила сезон.

    Захисник нашої національної команди Святослав Михайлюк починав сезон у складі Лейкерс, який у лютому обміняв українця в Детройт. Команда Михайлюка ще бореться в плей-оф, та для нашого гравця сезон дочасно завершився через пошкодження.

    Дивіться відео найкращих переможних влучань з сиреною.

    Найкращі баззер-бітери сезону в НБА
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