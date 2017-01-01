Найкращі тренери академії «Карпат» будуть стажуватися в іспанському «Атлетику»
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7 грудня відбулося зустріч керівництва львівського клубу з директором «Атлетика»
У четвер, 7 грудня, відбулася зустріч керівництва «Карпат» зі спортивним директором «Атлетика» Хосе Марією Аморрорту.
Сторони домовилися про регулярні стажування кращих тренерів академії «Карпат» в іспанський клуб.
«Нам дуже приємно, що така зустріч відбулася. У багатьох аспектах ми хочемо рівнятися на «Атлетик», перебираючи їх багаторічний досвід, зокрема в плані підготовки молодих талантів. Співпраця з басками дуже важливо для нас», - сказав віце-президент«Карпат» Олег Смалійчук.