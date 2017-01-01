Найкращі тренери академії «Карпат» будуть стажуватися в іспанському «Атлетику»

7 грудня відбулося зустріч керівництва львівського клубу з директором «Атлетика»

У четвер, 7 грудня, відбулася зустріч керівництва «Карпат» зі спортивним директором «Атлетика» Хосе Марією Аморрорту. Сторони домовилися про регулярні стажування кращих тренерів академії «Карпат» в іспанський клуб. «Нам дуже приємно, що така зустріч відбулася. У багатьох аспектах ми хочемо рівнятися на