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    Найкращі тренери академії «Карпат» будуть стажуватися в іспанському «Атлетику»

    7 грудня відбулося зустріч керівництва львівського клубу з директором «Атлетика»
    У четвер, 7 грудня, відбулася зустріч керівництва «Карпат» зі спортивним директором «Атлетика» Хосе Марією Аморрорту. Сторони домовилися про регулярні стажування кращих тренерів академії «Карпат» в іспанський клуб. «Нам дуже приємно, що така зустріч відбулася. У багатьох аспектах ми хочемо рівнятися на
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    7 грудня відбулося зустріч керівництва львівського клубу з директором «Атлетика»

    У четвер, 7 грудня, відбулася зустріч керівництва «Карпат» зі спортивним директором «Атлетика» Хосе Марією Аморрорту.

    Сторони домовилися про регулярні стажування кращих тренерів академії «Карпат» в іспанський клуб.

    «Нам дуже приємно, що така зустріч відбулася. У багатьох аспектах ми хочемо рівнятися на «Атлетик», перебираючи їх багаторічний досвід, зокрема в плані підготовки молодих талантів. Співпраця з басками дуже важливо для нас», - сказав віце-президент«Карпат» Олег Смалійчук.

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