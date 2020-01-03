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    Найкращі волейболістки України знялися для календаря (відео)

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    Заради фотосесії дівчата вбралися у "цивільне" - Найкращі волейболістки України знялися для календаря (відео)
    Заради фотосесії дівчата вбралися у "цивільне"

    Южненський «Хімік» підготував сюрприз своїм вболівальникам

    Чемпіонки України з волейболу, южненський клуб «Хімік» відзначив найбільш вдалий рік в своїй історії виходом святкового календаря. Нагадаємо, у 2019-му «Хімік» здобув шосту поспіль перемога в Кубку України, дев'ята поспіль перемогу в чемпіонаті України і четверта поспіль у Суперкубку. Вінцем сезону став вихід в груповий турнір Ліги чемпіонів - вперше в історії українського волейболу жіноча команда спромоглася на таке досягнення в найсильнішому турнірі континенту. Крім того 2019го було «Хімік» встановив національний рекорд за кількістю перемог поспіль на національній арені - серія тривала з 16 квітня 2016 по 19 січня 2019 го.

    Відзначити і запам’ятати такий чудовий рік южненські дівчата вирішили, зробивши подарунок собі та своїм вболівальникам – разом знялися в календарі на 2020 рік. Яким він буде – поки що інтрига. Але побачити Backstage зі зйомок календаря можна вже зараз.

    Зазначимо, що свої перші матчі в 2020-го «Хімік» проведе вже 4-5 січня, в Кам'янському проти місцевого «Прометея».

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    волейбол ВК Хімік
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