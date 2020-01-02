Бігун програв забіг, бо зарано став святкувати перемогу на фініші (відео)



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Це випадок стане чудовим уроком для угандійського спортсмена

Марнославство зіграло злий жарт з Джейкобом Кіплімо

Учасник Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро, бігун Джейкоб Кіплімо з Уганди прикро програв забіг, Сан-Сильвестр в Сан-Паулу. За кілька метрів до фінішної лінії забігу він зменшив швидкість і переможно підняв вгору руки. Цим скористався його суперник - кенієць Кібівотт Кенді, який буквально втиснувся перед Джейкобом та випередив його на кілька сантиметрів. При цьому Кенді встановив рекорд цих змагань, пробігши 15 км за 42 хвилини і 59 секунд.

Цікаво, що Кіплімо був пейсмейкером олімпійського чемпіона кенійця Еліуда Кіпчоґе, який у Відні першим в історії подолав марафон менш ніж за дві години. Джейкоб - срібний призер чемпіонату світу з бігу по пересіченій місцевості, дворазовий призер юніорського чемпіонату світу.