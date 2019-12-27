Українця Плотницького назвали найкращим гравцем матчу чемпіонату Італії з волейболу



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Олег Плотницький видав черговий шедевральний матч Фото із соцмереж

«Перуджа» нашого нападника здобула перемогу

Чинні чемпіони Італії «Перуджа» здобули «різдвяну» перемогу в матчі чемпіонату Італії, перемігши на власному майданчику 3:1 «Цістерну».

«Перуджа» програла перший сет 24:26, але відігралася у трьох наступних – 25:17, 25:21, 25:22.

Званням найціннішого гравця поєдинку організатори нагородили українського догравальника переможців Олега Плотницького. Капітан збірної України вийшов у стартовому складі і приніс команді 20 очок, чотири із них – подачами навиліт.

Трохи результативнішими були два інших гравці «Перуджі»: серб Александар Атанасьєвіч приніс 22 очки, поляк Вільфредо Леон – 21. Однак вклад у перемогу Плотницького, на думку експертів, був вагомішим.

Наразі «Переджа» набрала 31-не очко і йде у таблиці чемпіонату другою. Попереду з випередженням на сім пунктів – «Чітанова».