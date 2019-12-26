В суперфіналі волейбольної ліги чемпіонів розіграють рекордні призові в 1,5 млн євро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Торік за головний трофей та призові Ліги чемпіонів у жінок змагалися дві італійські команди

Приймаюча сторона планує заробити на змаганнях понад 2 мільйонів євро

Стали відомі місце і дати проведення Фіналів чоловічої і жіночої Ліги чемпіонів з волейболу – вдруге поспіль битву найсильніших клубів континенту прийматиме берлінська арена «Макс-Шмеллінг-Хол». Як повідомляє офіційний сайт Європейської конфедерації волейболу, суперфінал-2020 відбудеться 16 травня, а призовий фонд матчів складе рекордні 1,5 млн євро – по 500 тисяч євро отримають команди переможці турніру.

Читайте також: У Зеленського вже націлилися на проведення в Україні Олімпіади-2032

Зазначимо, що влада Берліну доклала всіх можливих зусиль, аби вдруге поспіль прийняти у себе фінал волейбольної Ліги чемпіонів. Як розповіла голова департаменту спорту Берліна Габріеле Фрейтаг, економічний ефект від суперфіналу-2019 склав для міста понад 2 млн євро.

Цього року призовий фонд фіналу волейбольної Ліги чемпіонів, який відбувався також в Берліні, склав 1,2 млн євро. У чоловіків італійська «Чивітанова» в фіналі з рахунком 3:1 обіграла казанський «Зеніт». У жінок фінал вийшов повністю італійським – «Новар» з рахунком 3:1 обіграла «Конеліано».