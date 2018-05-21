Найкращим гравцем 32-го туру Прем'єр-ліги України визнано нападника «Ворскли»

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Владислав Кулач

Він на один бал випередив півзахисника «Динамо»

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 32 туру Чемпіонату УПЛ.

До складу експертної ради увійшли Олег Венглинський, Леонід Буряк, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

За підсумком голосування перемогу здобув нападник «Ворскли» Владислав Кулач, який у «бронзовому» матчі із «Зорею» відкрив рахунок.

Він на один бал випередив півзахисника «Динамо» Віктора Циганкова.

Нагадаємо, «Ворскла» здобула переконливу перемогу над «Зорею» і завоювала бронзові медалі Прем'єр-ліги України.