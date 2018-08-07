Найкращим гравцем липня було визнано півзахисника «Динамо»
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За нього проголосували 47 % респондентів
За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою, переможцем став півзахисник «Динамо» Беньямін Вербич.
Про це повідомляє прес-служба організації.
Нагадаємо умови конкурсу, організованого Українською Прем’єр-Лігою.
У голосуванні брали участь переможці номінації «Найкращий гравець туру» (у липні: 1 тур — Олександр Караваєв («Зоря»), 2 тур — Дмитро Хльобас («Десна»), а також футболісти, які, на експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж липневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні.
А саме, Віталій Буяльський («Динамо»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Марлос («Шахтар»), Сергій Воронін («Львів»), Віталій Балашов («Олімпік»), Беньямін Вербич («Динамо»).
Всього у голосуванні взяло участь близько 3100 прихильників футболу.
Результат їхнього вибору такий:
Беньямін Вербич — 47 % голосів,
Марлос — 26 %,
Дмитро Хльобас — 16 %,
Віталій Буяльський — 4 %,
Андрій Цуріков — 3 %,
Віталій Балашов — 2 %,
Сергій Воронін — 1 %,
Олександр Караваєв — 1 %.