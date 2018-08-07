Найкращим гравцем липня було визнано півзахисника «Динамо»



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Беньямін Вербич

За нього проголосували 47 % респондентів

За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою, переможцем став півзахисник «Динамо» Беньямін Вербич.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Нагадаємо умови конкурсу, організованого Українською Прем’єр-Лігою.

У голосуванні брали участь переможці номінації «Найкращий гравець туру» (у липні: 1 тур — Олександр Караваєв («Зоря»), 2 тур — Дмитро Хльобас («Десна»), а також футболісти, які, на експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж липневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні.

А саме, Віталій Буяльський («Динамо»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Марлос («Шахтар»), Сергій Воронін («Львів»), Віталій Балашов («Олімпік»), Беньямін Вербич («Динамо»).

Всього у голосуванні взяло участь близько 3100 прихильників футболу.

Результат їхнього вибору такий:

Беньямін Вербич — 47 % голосів,

Марлос — 26 %,

Дмитро Хльобас — 16 %,

Віталій Буяльський — 4 %,

Андрій Цуріков — 3 %,

Віталій Балашов — 2 %,

Сергій Воронін — 1 %,

Олександр Караваєв — 1 %.