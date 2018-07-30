Нападник «Десни» Дмитро Хльобас – найкращий гравець 2-го туру Прем'єр-ліги



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Дмитро Хльобас (справа). Фото УПЛ

Таке рішення нашої експертної ради

Українська Прем’єр-ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 2-го туру чемпіонату.

Про це повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги.

До складу експертної ради увійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Артур Валерко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

За підсумком голосування перемогу здобув нападник «Десни» Дмитро Хльобас, який у матчі з «Маріуполем» двічі сам забив і двічі асистував партнерам.

Він – єдиний, кого згадали кілька респондентів (а саме чотири).

Решта номінантів: Назарій Русин («Динамо»), Олександр Філіппов («Десна»), Сергій Сидорчук («Динамо»), Тайсон («Шахтар»), Беньямін Вербич («Динамо»).

Усі вони отримали по одному голосу.

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