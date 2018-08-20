Найкращим гравцем п'ятого туру Прем'єр-ліги було визнано півзахисника «Динамо»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Циганков

Він лише на один бал випередив нападника «Ворскли»

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах п'ятого туру.

До складу експертної ради увійшли Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, Артур Валерко, Віктор Грачов, Олександр Денисов.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник «Динамо» Віктор Циганков, який у матчі з «Олександрією» забив єдиний м’яч.

Він на один бал випередив нападника «Ворскли» Владислава Кулача, який відзначився голом-шедевром у матчі проти «Маріуполя».