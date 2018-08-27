Найкращим гравцем шостого туру Прем'єр-ліги було визнано нападника «Шахтаря»



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Жуніор Мораес

Бразилець відзначився хет-триком у матчі проти «Олімпіка»

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах шостого туру Чемпіонату УПЛ.

До складу експертної ради увійшли Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Циганик, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

За підсумком голосування перемогу здобув нападник «Шахтаря» Жуніор Мораес, який у матчі з «Олімпіком» зробив хет-трик.

Сама зустріч завершилася з рахунком 5:2 на користь підопічних Паулу Фонсеки.

Він на два бала випередив півзахисника «Олександрії» Євгена Банаду.