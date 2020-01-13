Найкрасивіші українські каратисти розпочали 2020 рік з яскравих перемог



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Анжеліка Терлюга зміцнила свої позиції на вершині світового рейтингу каратисток Фото із соцмереж

З Сантьяґо українки повертаються з золотом і бронзою

Українські каратисти розпочали 2020 рік з яскравого виступу на турнірі «Карате-1» Серії А в столиці Чилі Сантьяґо.

Там тріумфувала у куміте до 55 кг дворазова чемпіонка Європи одеситка Анжеліка Терлюга. 27-річна українка перемогла у фіналі з рахунком 2:0 італійку Сару Карадін.

Анжеліка Терлюга

Крім Терлюги, на п'єдестал у Чилі вдалося піднятися ще одній українській каратистці. Львів’янка Галина Мельник у кумі те до 68 кг виборола бронзу. У сутичці за третє місце вона підтвердила статус рейтинг-фаворитки і перемогла єгиптянку Феріал Абдельазіз з рахунком 3:0. Доля загалом рівного поєдинку вирішилась за вісім секунд до його завершення – Галині вдався результативний удар ногою в голову суперниці. Таким чином підопічна головного тренера збірної України, львів’янина Антона Нікуліна вшосте у кар’єрі стала призеркою турнірів Серії А – п’ять разів була бронзовою і раз срібною.

Галина Мельник

Ще двоє представників України виступили в Сантьяґо не так вдало. Анастасія Мястковська (куміте до 55 кг) програла перший поєдинок, а титулований Станіслав Горуна (куміте до 75 кг) – другий.

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