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    Найкрасивіші українські каратисти розпочали 2020 рік з яскравих перемог

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    Анжеліка Терлюга зміцнила свої позиції на вершині світового рейтингу каратисток - Найкрасивіші українські каратисти розпочали 2020 рік з яскравих перемог
    Анжеліка Терлюга зміцнила свої позиції на вершині світового рейтингу каратисток
    Фото із соцмереж

    З Сантьяґо українки повертаються з золотом і бронзою

    Українські каратисти розпочали 2020 рік з яскравого виступу на турнірі «Карате-1» Серії А в столиці Чилі Сантьяґо.

    Там тріумфувала у куміте до 55 кг дворазова чемпіонка Європи одеситка Анжеліка Терлюга.  27-річна українка перемогла у фіналі з рахунком 2:0 італійку Сару Карадін.

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    Анжеліка Терлюга

    Крім Терлюги, на п'єдестал у Чилі вдалося піднятися ще одній українській каратистці. Львів’янка Галина Мельник у кумі те до 68 кг виборола бронзу. У сутичці за третє місце вона підтвердила статус рейтинг-фаворитки і перемогла єгиптянку Феріал Абдельазіз з рахунком 3:0. Доля загалом рівного поєдинку вирішилась за вісім секунд до його завершення – Галині вдався результативний удар ногою в голову суперниці. Таким чином підопічна головного тренера збірної України, львів’янина Антона Нікуліна вшосте у кар’єрі стала призеркою турнірів Серії А – п’ять разів була бронзовою і раз срібною.

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    Галина Мельник

    Ще двоє представників України виступили в Сантьяґо не так вдало. Анастасія Мястковська (куміте до 55 кг) програла перший поєдинок, а титулований Станіслав Горуна (куміте до 75 кг) – другий.

     Читайте також: Українську каратистку назвали найкращою в світі за всі часи
    карате Анжеліка Терлюга Станіслав Горуна Галина Мельник Анастасія Мястковська Сара Карадін
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