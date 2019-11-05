Українську каратистку назвали найкращою в світі за всі часи



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Анжеліка Терлюга - видатна спортсменка і просто красуня Інфопорт

Анжеліка Терлюга з початку 2019 року на шести турнірах Karate 1 Premier League виграла п’ять золотих та одну бронзову медаль

Статус найкращої каратистки світу в категорії до 55 кілограмів за всі часи утримує українка Анжеліка Терлюга.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті Всесвітньої федерації карате (WKF), де в розділі «All Time Ranking» за підсумками сезону доробок одеситки зріс до 19 114 очок. Найближча переслідувачка Сара Кардін з Італії має 18 582.

З початку 2019 року на шести турнірах Karate 1 Premier League Анжеліка виграла п’ять золотих та одну бронзову медаль, а на чотирьох Karate 1 Series A взяла три нагороди: золото, срібло та бронзу

В олімпійському рейтингу Терлюга (7087,5) йде другою, поступаючись лише Серап Озчелік Сарапоґлу (7657.5) з Туреччини, яка представляє вагову категорію до 50 кг, але у відборі на Токіо-2020 вони мають спільний рейтинг.