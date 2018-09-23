Наймолодша українська футбольна збірна зіграє з Бельгією



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Фото взяте з сайту Football24.ua

Готувати команду до поєдинку буде Олександр Петраков

Пропустивши вперед всіх старших товаришів, сьогодні розпочне свій навчально-тренувальний збір наймолодша збірна країни - U-16 (футболісти 2003 року народження і молодше). Про це повідомляє Goldtalant.com.ua.

Очолює цю команду Олександр Петраков. Між теоретичними і практичними заняттями, хлопці зіграють і два контрольні матчі. До них у гості приїде збірна Бельгії.

Поєдинки призначені на 25 і 27 вересня, обидва пройдуть на полі УТК імені В. Баннікова, початок о 17:00.

Цього року команда збереться ще двічі: у жовтні та листопаді, але зіграє вже на виїздах: з італійцями і турками відповідно. А ось офіційні матчі ця збірна почне проводити вже наступного року, перейшовши до вікової категорії U-17.