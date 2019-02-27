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    Найсильніший український борець може перейти в ММА

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    Наразі головною метою Жана Беленюка є Олімпіада в Токіо - Найсильніший український борець може перейти в ММА
    Наразі головною метою Жана Беленюка є Олімпіада в Токіо
    VIVA.ua

    Правда, такий варіант можливий лише після Олімпіади-2020

    Срібний призер Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро-2016, чемпіон та срібний призер чемпіонатів світу український борець греко-римського стилю Жан Беленюк може розпочати кар’єру в ММА.

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    Віце-президент ліги WWFC Денис Перч в інтерв'ю YouTube-каналу Povesti повідомив, що спробує підписати в промоушн титулованого українського борця греко-римського стилю Жана Беленюка після Олімпійських ігор 2020 року в Токіо.

    «У Беленюка найближча мета – Олімпіада, - каже пан Перч. - Я дуже серйозно сприймаю його наміри перейти в ММА, і маю намір триматися за ці слова і намагатимуся умовляти його після Олімпіади. Дуже багато борців, яких Жан знає по збірній, перейшли до нас. Той же Матяж, Білих. У них непогано виходить, а Жан талановитий спортсмен, і він міг би швидше навчатися».

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