Найвідоміша бразильська футбольна суддя обурилася непристойною пропозицією (відео)
Фернанда Коломбо
Інстаграм
Рефері з Бразилії Фернанді Коломбо запропонували працювати в ескорті
Найвідоміша бразильська футбольна рефері Фернанда Коломбо обурилася непристойною пропозицією працювати в ескорті.
«Я отримала листа, який змусив мене почуватися використаною, тому що він містить аморальну сексуальну пропозицію. Хочу всім сказати, що бажаю просто робити те, що люблю – працювати в футболі та журналістиці. Будьте ласкаві поважати цей вибір», - написала Коломбо в мережі Інстаграм.
За словами дівчини, їй запропонували «зустрічатися з розумними, освіченими та поважними чоловіками» принаймні за 7 000 доларів.
Коломбо відома невимушеною поведінкою та жартами на полі під час футбольних поєдинків.
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