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    Названо дату ймовірного дебюту Усика в надважкій вазі

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    Олександр Усик - Названо дату ймовірного дебюту Усика в надважкій вазі
    Олександр Усик
    УН

    Бій проти камерунця Карлоса Такама може відбутися в середині вересня

    Наступний бій колишнього абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (16-0, 12 КО) може відбутися 14 вересня. Про це повідомляє Boxing Social з посиланням на промоутера українця Едді Хірна.

    Стрімінгова платформа DAZN планувала провести 14 вересня бій за участі Сауля Альвареса, однак не змогла знайти йому суперника. Відтак цього дня битимуться Геннадій Головкін з Хайме Мунгуєю чи Сергієм Дерев’янченком. Бій за участі Усика може відбутися в андеркарті головного поєдинку.

    «Хотів би попрацювати з Головкіним щодо цієї дати. Можливо з Олександром Усиком та Девином Хейні», - зазначив Хірн.

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    Очікується, що суперником українця в дебютному бою в надважкій вазі буде камерунець Карлос Такам, бій з яким не відбувся у травні через травму Усика.

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