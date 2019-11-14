Названо можливі преміальні збірної України за Євро-2020



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Євро-2020 УЄФА

Футбольна збірна України виступить на чемпіонаті Європи 2020 року

УЄФА назвав розмір преміальних командам за участь у фінальному турнірі чемпіонату Європи 2020 року.

Нагадаємо, збірна України вже гарантувала собі участь на Євро-2020.

То ж лише за участь у турнірі кожна з 24-х команд отримає по 9,25 мільйона євро.

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На груповому етапі збірні отримуватимуть 1,5 мільйона за перемогу та 0,75 – за нічию.

Також передбачені бонуси за плей-оф. Вихід у 1/8 фіналу – 2 мільйони, 1/4 фіналу – 3,25 мільйона та півфінал – 5 мільйонів євро.

Чемпіон додатково отримає 10 мільйонів, а фіналіст – 7.

У разі перемоги в усіх матчах турніру чемпіон може отримати 34 мільйони євро.