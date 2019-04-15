Названо неймовірну вартість халату Ломаченка з останнього бою



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Василь Ломаченко Yahoo!Sports

На поєдинок проти Ентоні Кролли українець виходив у дизайнерському халаті від Філіппа Плейна

Вартість халата українського боксера Василя Ломаченка (13-1, 10 КО), в якому він виходив на останній наразі бій проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО) оцінюють щонайменше в 300 тисяч доларів, інформує EsNews.

Головна відмінність вбрання боксера в тому, що воно виконано зі шкіри крокодила. Виготовив такий незвичний халат відомий дизайнер Філіпп Плейн.

Нагадаємо, Василь Ломаченко переміг Ентоні Кроллу нокаутом у четвертому раунді. Наш боксер захистив титули чемпіона світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі.

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