Названо обставини трагічної смерті іспанського футболіста Рейєса



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Прощання з Рейєсом Yahoo!Sports

Смертельну ДТП спровокував прокол колеса

У Іспанії оприлюднили обставини смерті колишного гравця національної збірної з футболу Хосе Антоніо Рейєса. Смертельну ДТП спровокував прокол колеса, інформує Mundo Deportivo.

На момент інциденту з колесом автомобіль Рейєса рухався зі швидкістю 237 км/год. Від проколу колеса авто викинуло з траси, воно перевернулося та загорілося. 35-річний футболіст та його 25-річний кузен загинули на місці.

За 20-річну кар'єру Рейєс виграв 14 трофеїв, серед яких п'ять титулів Ліги Європи, чемпіонати Англії та Іспанії, а також чемпіонат Європи до 19 років.

За збірну Іспанії футболіст провів 21 матч, забив 4 голи. Брав участь в чемпіонаті світу-2006.