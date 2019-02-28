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    НБА. «Атланта» Леня перемогла «Міннесоту», «Детройт» Михайлюка поступився «Сан-Антоніо»

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    Олексій Лень - НБА. «Атланта» Леня перемогла «Міннесоту», «Детройт» Михайлюка поступився «Сан-Антоніо»
    Олексій Лень
    Дзеркало тижня

    Українці поки перебувають не на провідних ролях

    Сьогодні в рамках регулярного чемпіонату НБА пройшли одинадцять матчів.

    Український центровий «Атланти» Олексій Лень зіграв в переможному матчі проти «Міннесоти» (131:123). Українець провів на паркеті трохи більше 9 хвилин і за цей час встиг набрати всього 1 очко, реалізувавши кидок з лінії штрафних. Окрім того, на його рахунку 1 підбирання.

    «Детройт» Святослава Михайлюка в гостях поступився «Сан-Антоніо» (96:103). Українець вшосте поспіль не з'явився на паркеті.

    «Хоукс» займають 12-е місце в турнірній таблиці Східної конференції, а «Пістонз» - сьоме. Наступні матчі команди проведуть 2 березня та 3 березня відповідно: «Атланта» проти «Чикаго Буллс», а «Детройт» - проти «Клівленд Кавальєрс».

     Читайте також: НБА. «Детройт» Михайлюка здолав «Індіану», «Атланта» Леня програла «Х'юстону»

     

    НБА Олексій Лень
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