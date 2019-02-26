НБА. «Детройт» Михайлюка здолав «Індіану», «Атланта» Леня програла «Х'юстону»



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Олексій Лень Укрінформ

Українцям поки не сильно довіряють місце на паркеті

Сьогодні в рамках регулярного чемпіонату НБА пройшли 11 матчів.



Центровий «Атланти Хоукс» Олексій Лень взяв участь в грі проти «Х'юстон Рокетс», яка завершився поразкою (111:119). Українець провів на майданчику 9 хвилин і 16 секунд, відзначившись за цей час 3 очками.

Атакувальний захисник «Детройт Пістонз» Святослав Михайлюк не отримав ігрового часу в переможному матчі проти «Індіани Пейсерс» (113:109). Українець також не грав в минулих матчах «Поршнів» проти «Атланти» та «Маямі».



«Хоукс» займають 12-е місце в турнірній таблиці Східної конференції, а «Пістонз» - сьоме. Наступні матчі команди проведуть 28 лютого: «Атланта» проти «Сан-Антоніо Сперс», а «Детройт» - проти «Міннесоти Тімбервулвс».