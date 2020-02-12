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    НБА: «Філадельфія» перемагає завдяки люті Ембіїда

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    Філадельфійське братство - НБА: «Філадельфія» перемагає завдяки люті Ембіїда
    Філадельфійське братство
    NBA

    Огляд матчів 11 лютого в Національній баскетбольній асоциаці

    «Філадельфія» – «Кліпперс» 110:103

    Ембіїд, який завжди чимось невдоволений, на початку гри був освиставний вболівальниками. Згодом вони ж влаштували йому овації. А все тому, що коли камеренуць того бажає - він нестримний. Так було й зараз - 26 очок+9 підбирань.

    Бен Сіммонз зробив 28-й кар’єрний тріпл-дабл - 26+12+10, 12/22 - з гри.

    У «Кліпперс» слід відзначити зі знаком плюс Кавая - 30+4+9, 12/23 з гри та зі знаком мінус - Пола Джорджа - лише 3/15 з гри, а новачок каліфорнійців Маркус Морріс у клатчі ледь не побився з тим самим Ембіїдом, але лише роз’ятрив велета й той спрямував агресію не у бійку, а у гру - у наступній атаці камерунець виписав блок-шот Моррісу, а далі свій єдиний і вирішальний кидок закинув Матісс Тайбулл.

    «Філадельфія» – «Кліпперс» - огляд матчу
    Автор: MLG Highlights

    «Новий Орлеан» – «Портленд» 138:117

    Зіон у цьому матчі дійсно царював - за 28 хвилин на паркеті він зібрав 31 очков+9 підбирань +5 асистів, крім того, він п’ятий матч поспіль вибиває 20+ очко. Чи варто говорити, що у «Блэйзерс» проти цієї експресії аргументів не було.

    «Оклахома-Сіті» – «Сан-Антоніо» 106:114

    Ламаркус Олдрідж проводив 1000-й матч у кар’єрі й зафейлити не мав права, тому показав, що вміє - 25+14 підбирань. За відсутності травмованого ДеРозана це стало головним внеском у перемогою над «Тандер» та нівелювало 31 очко Кріса Пола.

    «Г’юстон» – «Бостон» 116:105

    Расселл Вестбрук (36+10+5, 13/23) і Джеймс Гарден (42+8+7, 9/19, 7/16) просто декласували суперника у вирішальні хвилини.  До ривка 12:0 це, в принципі, був рівний матч.

    «Вашингтон» – «Чикаго» 126:114

    Зак Лавін набрал 41 очко, реалізовав 8 з 11 триочкових. Бредлі Біл відповів 30-ма, але саме його внесок у спурт «+20» у 3-й чверті забеспечив вашингтонцям перемогу.

    NBA НБА Вашингтон Зак Лавін Расселл Вестбрук
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