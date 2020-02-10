НБА: «Юта» перемагає старі комплекси



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На характері NBA

6 матчів, 2 овертайми, базер та три тріпл-дабли - такий підсумок туру у НБА

«Г’юстон» – «Юта» 113:114

«Юта» останні роки вважається клієнтом «Рокетс», але нині все було інакше - на геройства Вестбрука (39 очок+6 підбирань+4 перехоплення, з гри - 18/33) та тріпл-дабл Гардена (28 очок+10 підбирань+10 перехоплень , 11/23 з гри, 2/13 з-за дуги) відповів непримітний Кларксон (30 очок, 12/19 з гри) та в міру зірковий Мітчелл (24+5+6). А долю зустрічі вирішив Боян Богдановіч.

Хорват більшу частину гри займався не зрозуміло чим, але в останні секунди матчу неймовірним кидком з сиреною через руки одразу двох захисників зняв усі питання.

Боян Богдановіч ховає Рокетс неймовірним баззером Автор: NBA

«Оклахома-Сіті» – «Бостон» 111:112

«Оклахома-Сіті» котролювала хід майже весь час гри, але запаморочення у кінцівці коштувало перемоги - героєм епізоду став Маркус Смарт та його перехоплення.

«Атланта» – «Нью-Йорк» 140:135 2ОТ

Невдахам Сходу знадобилося 2 овертайми, щоб з’ясувати хто менш безнадійний. Трей Янг зупинився у кроці від 50 очок (в нього 48+14 передач) - це й стало вирішальним аргументом.

«Портленд» – «Маямі» 115:109

За «Маямі» дебютував Ігудала, але нічим себе не проявив, натомість у «Портленда» надійно зіграла стара гвардія в особі Лілларда – 33+4 підбирання+8 асистів (11/23, 6/15).

«Філадельфія» – «Чикаго» 118:111

Фуркман Коркмаз вкотре довів, що є серійним снайпером (31 очко, 12/17 з гри, 6/11 - дальні) - нині він кинув виклик Заку Лавіну (32, 11/21, 5/10), а решту справу доробили зірки «Сіксерс» Ембіїд (28+12 підбирань+5 асистів+3 перехоплення+4 блоки) і Симмонс (тріпл-дабл - 19+10+10)

«Вашингтон» – «Мемфіс» 99:106

Майбутній новачок року Джа Морант зібрав свій перший у кар’єрі тріпл-дабл - 27+10+10, він же став головним фактором перемоги у клатчі.

«Клівленд» – «Кліпперс» 92:133

За господарів дебютував велет Драммонд - набрав достойну статистику (19+14 підбирань) та посприяв найбільшій домашній поразці в історії свого нового клубу.

Джерело: Главком СПОРТ