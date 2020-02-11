  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    НБА: «Рапторс» беруть 15-ту перемогу поспіль

    • Розсилка
    <p><span>&laquo;</span>Раптори&raquo; йдуть на рекорд</p> - НБА: «Рапторс» беруть 15-ту перемогу поспіль

    «Раптори» йдуть на рекорд

    НБА

    Огляд матчів туру 10 лютого 20202 в Національній баскетбольній асоціації

    «Торонто» – «Міннесота» 137:126

    «Торонто» здобуває 15 перемогу поспіль й чемпіонам глибоко паралельно, шо таким чином вони зіпсували дебют у новому клубі 

    Д’Анджело Расселлу. Той зіграв непогано - набрав 22 очки за впевеної реалізації кидків -  7/12, 4/5), ше 23+10+7 додав його друзяка Таунс, але канадійці сьогодні влучали з відсотком за 50%. Гра дійшла до клатчу, де «Торонто» просто розчавило гостей. 

    Паскаль Сіакам набрав 34 очки+6 підбирань+5 асистів (14/21 - з гри загалом, 6/8 - дальні), Лаурі - 27+7+11 (9/16, 4/7), Анунобі - 25+12 (10/13), Голліс-Джефферсон - 21+6 (8/13).

    Паскаль Сіакам нестримний - дивіться, як він розриває «Міннесоту»
    Автор: NBA

    «Лейкерс» – «Фінікс» 125:100

    «Денвер» – «Сан-Антоніо» 127:120

    «Голден Стейт» – «Маямі» 101:113

    «Індіана» – «Бруклін» 105:106

    Сабоніс-молодший набрав у матчі свій 4-й кар’єрний тріпл-дабл - 23 очки+10 підбирань+11 передач, 11/15 з гри. «Нетс» відповіли активністю Дінвідді (21 очок +6 підбірань+11 асистів) - він і вирішив долю гру, коли влучив переможний кидок за 2 секунди до сирени.

    «Орландо» – «Атланта» 135:126

    «Детройт» – «Шарлотт» 76:87


    Джерело: Главком СПОРТ

    Торонто НБА «Торонто Репторз»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ