НБА: «Рапторс» беруть 15-ту перемогу поспіль



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«Раптори» йдуть на рекорд НБА

Огляд матчів туру 10 лютого 20202 в Національній баскетбольній асоціації

«Торонто» – «Міннесота» 137:126

«Торонто» здобуває 15 перемогу поспіль й чемпіонам глибоко паралельно, шо таким чином вони зіпсували дебют у новому клубі

Д’Анджело Расселлу. Той зіграв непогано - набрав 22 очки за впевеної реалізації кидків - 7/12, 4/5), ше 23+10+7 додав його друзяка Таунс, але канадійці сьогодні влучали з відсотком за 50%. Гра дійшла до клатчу, де «Торонто» просто розчавило гостей.

Паскаль Сіакам набрав 34 очки+6 підбирань+5 асистів (14/21 - з гри загалом, 6/8 - дальні), Лаурі - 27+7+11 (9/16, 4/7), Анунобі - 25+12 (10/13), Голліс-Джефферсон - 21+6 (8/13).

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«Лейкерс» – «Фінікс» 125:100

«Денвер» – «Сан-Антоніо» 127:120

«Голден Стейт» – «Маямі» 101:113

«Індіана» – «Бруклін» 105:106

Сабоніс-молодший набрав у матчі свій 4-й кар’єрний тріпл-дабл - 23 очки+10 підбирань+11 передач, 11/15 з гри. «Нетс» відповіли активністю Дінвідді (21 очок +6 підбірань+11 асистів) - він і вирішив долю гру, коли влучив переможний кидок за 2 секунди до сирени.

«Орландо» – «Атланта» 135:126

«Детройт» – «Шарлотт» 76:87





Джерело: Главком СПОРТ