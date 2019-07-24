«Не женися за нокаутом»: яскравий український нокаутер каже, що перед боєм тренер його стримує



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Богачук очікує титульних боїв Vringe

Сергій Богачук провів протокольні заходи напередодні 15-го бою в професійній кар’єрі

28 липня в Голлівуді (штат Каліфорнія, США) на арені AVALON відбудеться шоу від промоутера Тома Леффлера (360 Promotions), в головній події якого виступить український проспект-нокаутер першої середньої ваги (до 69,9 кг), вінничанин Сергій Богачук (14-0, 14 КО).

Опонентом українця буде гейткіпер з Мексики Фернандо Марін (16-3-3, 12 КО). Богачук провів відкрите тренування, поспілкувався з представниками ЗМІ. Проспект заявив, що «почувається чудово, провів відмінний тренувальний табір в Біґ-Бірі зі своїм запеклим наставником Абелем Санчесом і з нетерпінням чекає можливості порадувати вболівальником черговим хвацьким махачем».

«Тренер каже, щоб я не поспішав, щоб не гнався за нокаутом, а методично тиснув. Знаю, що Марін – досвідчений дядько з потужною плюхою. Так що збираюся виконати вимогу тренера і битися з розумом. З нетерпінням чекаю, коли мені нададуть можливість показати себе на вищому рівні», - говорить Богачук.