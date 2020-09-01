Підкорятися правилам або звільнити титул: команда Усика вимагатиме бій з Джошуа



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Українець Усик більше року є обов’язковим претендентом на титул WBO

Обов'язковий претендент на титул WBO в суперважкій вазі українець Олександр Усик та його команда не даватиме додаткову відстрочку британцеві Ентоні Джошуа на проведення їх очного бою.

За словами промоутером українця Олександра Красюка, Джошуа необхідно провести бій з Усиком або віддати свій чемпіонський титул.

«Усик більше року є обов'язковим претендентом по лінії WBO, - наголосив Красюка. - Він дозволив Джошуа побитися з Пулєвим з розрахунком на те, що переможець в наступному бою битиметься з ним. Наш план «А» - перемогти Дерека Чісору. План «Б» - змусити Джошуа підкорятися правилам WBO або звільнити титул. План «В» - побити Джошуа або будь-якого іншого чемпіона/претендента, щоб завоювати титул в суперважкій вазі».

На питання, хто є більш бажаним суперником для Усика в парі Ентоні Джошуа-Тайсон Ф’юрі, Красюк відповів, що його підопічний готовий зустрітися з тим, у кого буде чемпіонський пояс.

Зазначимо, що Усик в жовтні має провести бій з Дереком Чісорою.

Джерело: Sky Sports