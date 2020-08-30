Український боксер Постол провів неймовірний чемпіонський бій з Раміреcом (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Постол достойно протистояв Хосе Раміресу Світлина - Top Rank

Наш боєць програв роздільним рішенням суддів

В ніч з 29 на 30 серпня в Лас-Веґасі український боєць першої напівсередньої ваги Віктор Постол (31–3, 12 KO) програв у чемпіонському бою американцеві Хосе Раміресу (26–0, 17 KO). Бій відбувався в форматі 12 раундів, на кону стояли титули чемпіона світу за версіями WBC і WBO.

Шоу представляла промоутерська компанія Top Rank та її голова Боб Арум. Раніше поєдинок двічі переносився через пандемію коронавірусу.

Перемогу за очками судді віддали більш активному Раміресу.

Незважаючи на прогнози експертів, бій виявився досить близьким та рівним. Постол добре тримав дистанцію і контролював дії суперника. Рамірес частіше атакував, а Віктор намагався огризатися, діючи на контратаках.

До середини бою перевага Раміреса ставала все більш помітною. Постол притискався до канатів, а Хосе став влучати все частіше й частіше.

Рамірес діяв досить просто, атакуючи двійками: лівою-правою. Щоправда, атаки носили вибуховий характер, і Віктору було вкрай неприємно цьому протистояти.

Ближче до кінця бою Постол став клінчувати. Захист відпрацьовував нормально, але атакував вкрай рідко. Розуміючи, що веде в рахунку, американець був напоготові і не дозволяв суперникові зробити абсолютно нічого.

Як наслідок, перемога Раміреса за очками рішенням більшості суддів – 114:114, 115:113, 116:112.

Непереможений американець здобув 26-ту перемогу на профі-рингу і зберіг у себе два пояси чемпіона світу WBC та WBO.