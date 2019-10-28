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    Непереможний українець Богачук видовищним нокаутом здобув перший титул у кар’єрі (відео)

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    Сергій Богачук знищив Тайрона Брансона за чотири раунди&nbsp; - Непереможний українець Богачук видовищним нокаутом здобув перший титул у кар’єрі (відео)
    Сергій Богачук знищив Тайрона Брансона за чотири раунди 
    Instagram Сергія Богачука

    Усі 16 боїв на професійному рингу Сергій виграв достроково

    Український боєць середньої ваги Сергій Богачук (16-0, 16 КО) в Голлівуді (США) здобув 16-ту поспіль дострокову перемогу на профі-ринзі.

    24-річний перспективний боєць із Вінниці нокаутував досвідченого американця Тайрона Брансона (28-8-2, 25 КО) і здобув свій перший титул – чемпіона Континентальної Америки за версією WBC в першій середній вазі.

    Вперше Богачук повалив Брансона у третьому раунді. Незважаючи на те, що удар влучив точно в щелепу, американець зумів піднятися на ноги і продовжити бій. У четвертому раунді муки Брансона закінчилися. Він ще двічі побував на п'ятій точці, після чого рефері прийняв рішення зупинити бій.

     Читайте також: Українець Богачук розтрощив суперника в третьому раунді і здобув 15-ту перемогу нокаутом (відео)
    бокс Сергій Богачук Тайрон Брансон
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