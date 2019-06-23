Непереможний українець Сіренко нокаутував росіянина (відео)
Владислав Сіренко
XSport
Наш боксер впевнено переміг росіянина Дениса Бахтова
Український чемпіон WBF International в надважкій вазі Владислав Сіренко (12-0, 11 КО) впевнено переміг росіянина Дениса Бахтова (39-16, 26 КО).
Упродовж усього часу поєдинку наш боксер домінував в ринзі. Втім супернику удавалося уникнути нокдоунів чи інших неприємностей. Однак у сьомому раунді рефері був вимушений зупинити бій після влучного бокового удару від українця. Перемога Сіренка технічним нокаутом.
Бій відбувся на вечорі боксу в ПАР.