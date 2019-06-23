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    Непереможний українець Сіренко нокаутував росіянина (відео)

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    Владислав Сіренко - Непереможний українець Сіренко нокаутував росіянина (відео)
    Владислав Сіренко
    XSport

    Наш боксер впевнено переміг росіянина Дениса Бахтова

    Український чемпіон WBF International в надважкій вазі Владислав Сіренко (12-0, 11 КО) впевнено переміг росіянина Дениса Бахтова (39-16, 26 КО).

    Упродовж усього часу поєдинку наш боксер домінував в ринзі. Втім супернику удавалося уникнути нокдоунів чи інших неприємностей. Однак у сьомому раунді рефері був вимушений зупинити бій після влучного бокового удару від українця. Перемога Сіренка технічним нокаутом.

    Бій відбувся на вечорі боксу в ПАР.

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