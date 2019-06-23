  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Грузинські футболісти вийшли на матчі в футболках з патріотичними написами (фото)

    • Розсилка
    &laquo;Торпедо&raquo; Кутаїсі - Грузинські футболісти вийшли на матчі в футболках з патріотичними написами (фото)
    «Торпедо» Кутаїсі
    Фейсбук

    Футболісти чемпіонату Грузії підтримали антиросійські виступи в країні

    Футболісти кількох грузинських команд публічно підтримали протести проти російської окупації частини країни. Вони вийшли на матчі чемпіонату країни в футболках з написами: «Ми з Грузії. Наша країна окупована Росією».

    Як повідомляє «Грузія Онлайн», у таких футболках виходили на поєдинки команди «Торпедо» (Кутаїсі), «Локомотив» (Тбілісі), «Руставі».

    georgian2

     Читайте також: Друг Мілевського розповів про його конфлікт з Блохіним
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Грузія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ