Грузинські футболісти вийшли на матчі в футболках з патріотичними написами (фото)



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«Торпедо» Кутаїсі Фейсбук

Футболісти чемпіонату Грузії підтримали антиросійські виступи в країні

Футболісти кількох грузинських команд публічно підтримали протести проти російської окупації частини країни. Вони вийшли на матчі чемпіонату країни в футболках з написами: «Ми з Грузії. Наша країна окупована Росією».

Як повідомляє «Грузія Онлайн», у таких футболках виходили на поєдинки команди «Торпедо» (Кутаїсі), «Локомотив» (Тбілісі), «Руставі».

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