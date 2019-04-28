Непереможний українець Сіренко потужно нокаутував аргентинського боксера (відео)
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Владислав Сіренко
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Наш надважковаговик переміг нокаутом у першому раунді бою
Непереможний 23-річний український надважковаговик Владислав Сіренко (11-0, 10 КО) переміг у першому раунді нокаутом 33-річного аргентинця Леандро Даніеля Робутті (6-4, 4 КО). Боксери розігрували титул German International.
Після поразки суперник українця не міг підвестися з рингу.
Сіренко нокаутував Леандро Даніеля Робутті