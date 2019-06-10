Непереможний український боєць здобув 24 перемогу на профі-рингу



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До зустрічі з Алексом Морою Олег Малиновський не виходив у ринг майже рік К2

Єдина прикрість - Олег Малиновський не зміг виграти достроково

Український напівлегковаговик Олег Малиновський (24-0, 7 КО) зберіг статус непереможного, здолавши в ніч на неділю 36-річного домініканського ветерана Алекса Мору (10-12-6, 4 КО).

Поєдинок, котрий відбувся на Bilbao Arena в Іспанії, тривав усю дистанцію - вісім раундів. Незважаючи на перевагу в рингу, 31-річний Малиновський не зміг виграти нокаутом. Але за підсумками восьми раундів усі судді одноголосно віддали перемогу українцеві.

Свій попередній поєдинок Олег Малиновський провів ще 23 червня 2018 року, перемігши в Києві колумбійця Воллінгтона Оробіо (19-4, 16 КО). Після цього майже рік українець не виходив в ринг. Причина - травма. Під час одного зі спарингів Малиновський отримав пошкодження декількох ребер і після обстеження лікарів йому заборонили продовжувати підготовку.

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