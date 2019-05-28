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    Неймар прилетів до розташування збірної Бразилії на особистому вертольоті за €13 млн

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    <span>Фото: Daily Mail</span> - Неймар прилетів до розташування збірної Бразилії на особистому вертольоті за €13 млн
    Фото: Daily Mail

    Нападник «Парі Сен-Жермен» Неймар нестандартним способом дістався до розташування збірної Бразилії, куди він був викликаний напередодні товариських матчів

    27-річний футболіст з'явився перед уболівальниками на своєму особистому вертольоті, вартість якого, за повідомленнями ЗМІ, становить близько €13 млн. Вийшовши з транспортного засобу, форвард дав автограф кільком фанатам і відправився до партнерів по команді.

    Раніше стало відомо, що Неймар був позбавлений капітанської пов'язки в збірній Бразилії. Замість нього виводити команду на поле буде партнер форварда по «ПСЖ» захисник Дані Алвес.

    Найближчим часом бразильцям належить провести товариські матчі з Катаром і Гондурасом, після чого команда візьме участь в Кубку Америки. Турнір пройде в Бразилії з 14 червня по 7 липня. Господарі змагання зіграють в групі А, де їх суперниками стануть Болівія, Венесуела і Перу.

    Джерело: Чемпионат.com

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