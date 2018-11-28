Неймар увійшов у топ-3 найбільш високооплачуваних знаменитостей року у віці до 30 років



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Неймар Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Бразильського футболіста випередили тільки двоє

Журнал Forbes представив рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей 2018 року у віці до 30 років.

Третє місце у рейтингу зайняв нападник «ПСЖ» та збірної Бразилії Неймар.

Він заробив в цілому 90 мільйонів доларів за рік, що минає, передає Sports.ru.

26-річний форвард поступився тільки американській моделі Кайлі Дженнер (166,5 млн) і британському музикантові Еду Ширану (110 млн).

Також у топ-10 потрапили баскетболіст Джеймс Харден (шосте місце, 46,4 млн), боксер Сауль Альварес (восьме місце, 44,5 млн), гравець в американський футбол Дерек Карр (дев’яте місце, 42, 1 млн) і гольфіст Джордан Спіт (41,2 млн).

Неймар у цьому сезоні у чемпіонаті Франції зіграв 11 матчів, забив 10 голів і зробив шість результативних передач.

У списку найбагатших спортсменів Forbes, опублікованому влітку 2018 року, лідирували Ліонель Мессі та Флойд Мейвезер.