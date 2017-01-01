Неймар відсторонений на один матч і не зіграє з «Ліллем»

Цікаво, що рішення вступить в силу лише з 5 грудня

Дисциплінарний комітет Професійної футбольної ліги Франції (LFP) дискваліфікував форварда «ПСЖ» Неймара на один матч. Рішення було прийнято після того, як 25-річний футболіст отримав жовту картку в поєдинку проти «Монако» (2: 1) , повідомляє Le Parisien. Таким чином, LFP скасував припинення дискваліфікації бразильця за



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Цікаво, що рішення вступить в силу лише з 5 грудня

Дисциплінарний комітет Професійної футбольної ліги Франції (LFP) дискваліфікував форварда «ПСЖ» Неймара на один матч.

Рішення було прийнято після того, як 25-річний футболіст отримав жовту картку в поєдинку проти «Монако» (2: 1) , повідомляє Le Parisien.

Таким чином, LFP скасував припинення дискваліфікації бразильця за видалення в жовтневому матчі 10-го туру Ліги 1 з «Марселем» (2: 2).

Тоді Неймар заробив дві жовті за три хвилини, причому другу отримав за поштовх хавбека суперника Лукаса Окампоса.

В результаті нападник пропустив лише зустріч наступного туру з «Ніццою» (3:0).

Цікаво, що рішення вступить в силу лише з 5 грудня, тому в поєдинку проти «Страсбур» він зможе зіграти.

Зустріч 17-го туру чемпіонату Франції «ПСЖ» - «Лілль» відбудеться 9 грудня.

Джерело: sportarena.com