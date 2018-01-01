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    Неймар визнаний кращим бразильським гравцем року в Європі

    25-річний нападник парижан в третій раз став лауреатом премії
    Форвард «ПСЖ» Неймар отримав приз Samba Gold за підсумками 2017-го року. Нагорода щорічно вручається кращому бразильському футболістові, який виступає в Європі. Переможця обирають журналісти, вболівальники і колишні футболісти. 25-річний нападник парижан в третій раз (2014, 2015, 2017 роки) став лауреатом премії і розділив рекорд з
    • Сьогодні, 12:52
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    Неймар. Фото: ПСЖ
    Неймар. Фото: ПСЖ

    25-річний нападник парижан в третій раз став лауреатом премії

    Форвард «ПСЖ» Неймар отримав приз Samba Gold за підсумками 2017-го року.

    Нагорода щорічно вручається кращому бразильському футболістові, який виступає в Європі. Переможця обирають журналісти, вболівальники і колишні футболісти.

    25-річний нападник парижан в третій раз (2014, 2015, 2017 роки) став лауреатом премії і розділив рекорд з партнером по ПСЖ - захисником Тіаго Сільвою (2011-2013).

    У п'ятірку кращих бразильців увійшли: Неймар (27,71%), Філіппе Коутіньйо ( «Ліверпуль», 16,64%), Марсело ( «Реал», 14,43%), Пауліньо ( «Барселона», 13,64%) і Каземіро ( «Реал», 7,19%).

    Зазначимо, що вболівальники (в голосуванні взяли участь більше 50 тисяч чоловік) назвали найкращим Пауліньо (31,83%), колишні футболісти - Неймара (39,39%), а журналісти - Марсело (30,30%).

    Додамо, що на нагороду 2017-го року також було номіновано футболістів донецького «Шахтаря» Тайсона і Фреда.

    Джерело: Террикон

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